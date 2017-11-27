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Мяснику проткнуло грудную клетку крюком в Петербурге
Сегодня, 8:23
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Мяснику проткнуло грудную клетку крюком в Петербурге

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Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, его поместили в операционный блок.

Вечером в среду, 6 сентября, с Софийской улицы госпитализировали 27-летнего мужчину с колото-резаным проникающим ранением грудной клетки и обструктивным шоком в тяжёлом состоянии. Как стало известно Piter.TV, пострадавший работает мясником в продуктовом магазине. Он получил увечья при разделывании туши.

Установлено, что примерно в 18:00 мужчина зашёл в холодильник. Во время работы мясной крюк проткнул ему грудную клетку.

Пострадавший помещён в операционный блок.

Ранее мы сообщили о том, что маленький мальчик облился кипятком из кружки в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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