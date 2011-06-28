  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Маленький мальчик облился кипятком из кружки в Красногвардейском районе
Сегодня, 8:04
237
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Маленький мальчик облился кипятком из кружки в Красногвардейском районе

0 0

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

В понедельник, 4 сентября, из квартиры одного из домов по проспекту Наставников был госпитализирован ребёнок 2021 года рождения с термическим ожогом груди, лица, левой стопы, левой верхней конечности. Мальчик находился в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, пострадавший облился кипятком из кружки по недосмотру дедушки.

Семья мальчика неполная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что трёхлетний мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком в Красногвардейском районе.

Фото: Pxhere

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии