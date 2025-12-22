В Пулково опровергли связь массовых задержек рейсов с метелью

В воздушной гавани объяснили реальную причину переносов рейсов и рассказали о работе в сложных условиях.

В петербургском аэропорту Пулково прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о массовых задержках авиарейсов. Пользователи связывали сбои в расписании с сильным снегопадом, обрушившимся на город вечером 26 февраля.

Представители воздушной гавани подтвердили, что погода действительно сложная, однако аэропорт функционирует в штатном режиме. Операционные службы задействовали более 40 единиц спецтехники для очистки взлетно-посадочных полос. В качестве примера в Пулково привели рейс в Минск, который благополучно вылетел в 20:27.

Основная причина задержек, как пояснили в аэропорту, кроется не в петербургской метели. Корректировки расписания связаны с ранее вводившимися ограничениями в воздушном пространстве Москвы. Пассажиров призвали внимательно следить за обновлениями на табло и в авиакомпаниях. В Пулково заверили, что делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в Пулково начали обрабатывать самолеты от обледенения из-за метели.

Фото: Piter.TV