В Пулково начали обрабатывать самолеты от обледенения из-за метели

Обрушившаяся на Северную столицу метель не нарушила работу главной воздушной гавани города. В пресс-службе Пулково сообщили, что аэропорт продолжает обслуживать рейсы в соответствии с расписанием, несмотря на сложные погодные условия.
Специалисты проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности полетов. Взлетно-посадочные полосы и перроны поочередно очищают от снега и наледи. Воздушные суда проходят противообледенительную обработку перед вылетом.
В администрации аэропорта напомнили, что окончательное решение о взлете или посадке принимают командиры воздушных судов. Каждый экипаж руководствуется установленными для себя метеорологическими минимумами, оценивая текущую обстановку.
Ранее аэропорт Пулково показал, как мобилизовал ресурсы из-за снегопада.
Фото: пресс-служба Пулково
