В Пулково начали обрабатывать самолеты от обледенения из-за метели

Воздушные суда проходят обязательную противообледенительную обработку, а решение о вылете остается за командирами экипажей.

Обрушившаяся на Северную столицу метель не нарушила работу главной воздушной гавани города. В пресс-службе Пулково сообщили, что аэропорт продолжает обслуживать рейсы в соответствии с расписанием, несмотря на сложные погодные условия.

Специалисты проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности полетов. Взлетно-посадочные полосы и перроны поочередно очищают от снега и наледи. Воздушные суда проходят противообледенительную обработку перед вылетом.

В администрации аэропорта напомнили, что окончательное решение о взлете или посадке принимают командиры воздушных судов. Каждый экипаж руководствуется установленными для себя метеорологическими минимумами, оценивая текущую обстановку.

Фото: пресс-служба Пулково