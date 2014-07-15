Аэропорт Пулково показал, как мобилизовал ресурсы из-за снегопада

Ваньчков пообещал, что непогода не сорвет рейсы.

Петербургское Пулково перешел на усиленный режим работы в связи с обильным снегопадом. Количество смен для обслуживания рейсов и пассажиров увеличили до 800 человек. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Несмотря на погодные условия, воздушная гавань работает штатно. Обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолеты. Для расчистки территории подготовили более 30 единиц уборочной техники.

В пресс-службе Пулково уточнили: если рейсы и задерживаются, то причина не в питерской погоде. Самолеты прилетают позже запланированного из других городов, и это накапливает опоздания. В Комитете по транспорту также призвали не паниковать. Председатель ведомства Дмитрий Ваньчков заявил, что у города большой опыт работы в условиях снегопадов и морозов, и с нынешним вызовом точно справятся.

