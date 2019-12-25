Пулково обслужил почти 21 млн пассажиров в 2025 году

Автобусный вокзал Санкт-Петербурга обслужил за год 732,8 тысячи человек.

В 2025 году аэропорт Пулково обслужил 20,8 млн пассажиров, из которых 15,9 млн воспользовались внутренними рейсами, а 4,9 млн — международными. Наиболее популярными направлениями стали Москва, Калининград, Сочи, Анталья и Екатеринбург. В течение года были открыты новые маршруты, включая направления в Андижан, Брест, Варадеро/Каракас, Сухум и Нячанг.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков отметил, что пригородные железнодорожные перевозки также показали высокие результаты. Тактовыми маршрутами в 2025 году воспользовались 39,7 млн пассажиров. Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован на направлениях Балтийский вокзал — Ораниенбаум и Финляндский вокзал — Сестрорецк.

Автобусный вокзал Санкт-Петербурга обслужил за год 732,8 тысячи человек. Транспорт отправлялся по 98 направлениям, общее число рейсов превысило 32 тысячи. Маршрутная сеть охватывает как регионы России, так и международные направления, включая Республику Беларусь и страны Прибалтики.

