Пулково обслужил более 4 млн пассажиров за первый квартал 2026 года

В первом квартале 2026 года петербургский аэропорт Пулково обслужил свыше 4 миллионов пассажиров. Статистикой работы поделился вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

Внутренние рейсы перевезли около 3 миллионов человек. Среди самых популярных направлений — Москва, Калининград, Екатеринбург, Казань и Сочи. Международный пассажиропоток вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 миллион человек. Чаще всего петербуржцы выбирали Стамбул, где рост достиг 54 процентов, и Шарм-эль-Шейх с увеличением на 44 процента.

