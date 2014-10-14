Дополнительные "Сапсаны" между Петербургом и Москвой запустят в июле

Заполняемость "Сапсанов" на многих рейсах в июле достигла уже 100%.

Между Петербургом и Москвой в июле пустят дополнительные "Сапсаны". Об этом рассказали в пресс-службе ОАО "РЖД" 25 июня.

Заполняемость "Сапсанов" на многих рейсах в июле достигла уже 100%. Поэтому мы увеличили количество поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. Пресс-служба ОАО "РЖД"

По выходным – 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля – будут курсировать следующие дополнительные рейсы "Сапсанов": №786 – из Москвы в Петербург, №763 – из Петербурга в Москву. Кроме того, за счет сдвоенных составов увеличивается число мест в поездах №№754 (кроме 7 июля), 777 (кроме 6 июля), 780 и 767 отправлением в будние дни.

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Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"