Между Петербургом и Москвой 31 августа запустят дополнительные "Сапсаны"

Кроме того, с 1 по 30 сентября за счет сдвоенных составов вырастет число мест в поездах №№767, 780, 777 и 754.

Между Москвой и Петербургом запустят дополнительные "Сапсаны". Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД" 27 августа.

Так, из Москвы 31 августа отправятся поезда №764 (в 11:30) и №766 (в 11:40), а из Северной столицы – №763 (в 11:00) и №765 в (11:10).

Кроме того, с 1 по 30 сентября за счет сдвоенных составов вырастет число мест в поездах №№767, 780, 777 и 754. Приобрести их можно на сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в кассах.

Ранее мы рассказывали о том, что по инициативе петербургских чиновников могут появиться льготные тарифы на "Сапсан".

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"