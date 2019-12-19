В июле и августе запустят сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом

Это связано с высоким спросом на направлениях.

На маршруте Москва — Петербург в июле и августе запустят сдвоенные "Сапсаны". Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

Дополнительные составы к поездам прицепят из Москвы 26 июля (№778) и 29 июля (№760), из Петербурга – 26 июля (№759) и 28 июля (№781).

Высокий спрос на поездки в "Сапсанах" сохраняется и в августе. Поэтому мы снова увеличим в них число мест за счет сдвоенных составов. Пресс-служба ОАО "РЖД"

Из Москвы в Петербург сдвоенными будут поезда №780 (отправятся в будние дни), №754 (кроме воскресных дней), в обратном направлении – №767 (по будням), №777 (кроме суббот).

Ранее мы рассказывали о том, что проектирование ВСМ Москва — Петербург готово на 60%.

Фото: Piter.TV