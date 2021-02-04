Проектирование ВСМ Москва – Петербург готово на 60%

Поезда РЖД, курсирующие по этой линии, будут делать 12 остановок, включая станции недалеко от Великого Новгорода и Твери.

60% проектирования высокоскоростной трассы между Москвой и Петербургом уже завершено, сообщил 4 июля гендиректор РЖД Олег Белозёров в интервью телеканалу "Россия-24".

Напомним, что эта высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург является первой в РФ, предназначенной для движения со скоростью до 400 км/ч. Её протяженность составляет 679 км. Ожидается, что пассажиропоток составит 23 миллиона человек в год.

Поезда РЖД, курсирующие по этой линии, будут делать 12 остановок, включая станции недалеко от Великого Новгорода и Твери. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, а из Петербурга до Великого Новгорода можно будет добраться всего за 29 минут.

Главным предприятием, ответственным за строительство высокоскоростных поездов для этой линии, станет российская компания "Синара". Это будут восьмивагонные составы, способные развивать скорость до 400 км/ч и крейсерскую скорость 360 км/ч. Проект планировки вокзала в Москве был утвержден осенью 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительные "Сапсаны" между Петербургом и Москвой запустят в июле.

Видео: YouTube / РЖД Media