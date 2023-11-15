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В декабре в Москве и Петербурге проведут фестиваль сербского кино
Сегодня, 15:19
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В декабре в Москве и Петербурге проведут фестиваль сербского кино

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Показы фестиваля пройдут бесплатно.

В декабре в Санкт-Петербурге и Москве пройдёт бесплатный фестиваль сербского кино. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит ТАСС.

В рамках фестиваля российские зрители смогут посмотреть ряд фильмов, в том числе триллер "Изоляция" режиссёра Марко Бацковича с Милошем Биковичем в главной роли (совместное производство Сербии и Боснии и Герцеговины), а также драмы "Воскресенье" и "На сегодня всё". В программу также включён уже знакомый российским зрителям фильм "Хранители формулы".

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские фестивали получили награды на Russian Event Awards.

Фото: pxhere.

Теги: москва и петербург, фестиваль сербского кино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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