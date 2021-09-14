Петербургские фестивали получили награды на Russian Event Awards

Гран-при достался петербургскому Фестивалю цветов, а Самый большой семейный фестиваль занял 3 место в номинации в честь Года семьи.

В Нижнем Новгороде состоялись мероприятия в рамках XIII Международной премии Russian Event Awards. Два летних петербургских фестиваля стали лучшими, по мнению жюри премии, – рассказывает в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Гран-при с описанием "Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал" досталось Международному фестивалю цветов. В номинации "Событие, посвященное Году семьи" третье место занял петербургский Самый большой семейный фестиваль, который состоялся в парке 300-летия.

Здорово, что наши уникальные петербургские мероприятия оценили не только сами посетители этих площадок, но и экспертное жюри! Будем и дальше реализовывать классные проекты, чтобы радовать петербуржцев и гостей нашего города. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

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Фото: Telegram / Пиотровский Online