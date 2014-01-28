Кронштадт готовится к Новому году

Всего в городе установят свыше 450 световых элементов, включая гирлянды, объемные композиции, новогодние елки и световые консоли.

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов объявил о подготовке города к встрече Нового года и Рождества. Улицы Кронштадта постепенно преображаются благодаря установке световых инсталляций, гирлянд и звезд на деревьях, а также объёмных композиций.

Для создания праздничной атмосферы планируется украсить Якорную площадь, парк "Остров Фортов", парк "Патриот" ЛВО, дворовые территории и торговые объекты. Всего в городе установят свыше 450 световых элементов, включая гирлянды, объемные композиции, новогодние елки и световые консоли.

Особенное внимание уделено оформлению 19-го квартала, где объемы новогодних украшений были значительно увеличены. Кроме того, обновленное Кронштадтское шоссе и Цитадельская дорога будут украшены специальными новогодними композициями.

Информация о предстоящих праздничных мероприятиях будет опубликована на официальной странице администрации Кронштадтского района в социальной сети VK.

Ранее мы сообщили о том, что конкурс детских рисунков для "Новогодней почты" начался в Петербурге.

Фото: Telegram / Андрей Кононов