Конкурс детских рисунков для "Новогодней почты" начался в Петербурге

Лучшие работы получат награды, а их рисунки будут напечатаны на специальных новогодних открытках, которые можно отправлять по почте с Дворцовой площади в любой регион России.

Издание "Петербургский дневник" проводит конкурс детских рисунков, победители которого смогут украсить свои работы открытками "Новогодней почты".

В 2024 году губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что предстоящие годы станут эпохой развития Северной столицы как мегаполиса XXI века. Именно поэтому юных художников приглашают представить своё видение "Новогоднего Петербурга будущего" и "Петербурга - мегаполиса XXI века". Лучшие работы получат награды, а их рисунки будут напечатаны на специальных новогодних открытках, которые можно отправлять по почте с Дворцовой площади в любой регион России.

Рисунки принимаются с 13 по 28 ноября на электронную почту: konkurs@spbdnevnik.ru.

Ранее стало известно, когда Петербург украсят к Новому году.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"