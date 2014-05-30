Стало известно, когда Петербург украсят к Новому году

Изменения в оформлении будут незначительными. Без нововведений не обойдется, но они не будут радикально менять внешний вид города.

Основная часть новогодних украшений в Петербурге будет размещена к 10 декабря. Об этом ТАСС сообщил директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Руководитель заявил, что к указанной дате будут готовы примерно 90% украшений. Оставшиеся элементы, такие как елки, появятся позже – возможно, после 20 декабря.

Чистяков отметил, что изменения в оформлении будут незначительными. Без нововведений не обойдется, но они не будут радикально менять внешний вид города. Планируется установка композиций "Зимний сад" около Исаакиевской площади, Мариинского дворца и Дворцовой площади. Также в Кронштадте и на Невском проспекте будут размещены живые ели.