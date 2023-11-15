Летом перевозки пассажиров "Сапсанами" между Москвой и Петербургом выросли на 11%

С мая по сентябрь услугами поездов воспользовались 2,3 млн человек.

Перевозки пассажиров "Сапсанами" между Москвой и Петербургом выросли на 11% летом текущего года, рассказали в пресс-службе ОАО "РЖД" 18 октября.

С мая по сентябрь услугами поездов воспользовались 2,3 млн человек. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заполняемость составов была около 97%, а в пиковые периоды – свыше 100%.

Самым насыщенным по поездкам стал июнь: рост перевозок составил 7,6% к июню 2023 года. Всего между двумя крупнейшими городами РФ в летний сезон на поездах путешествовали 5,1 млн человек.

На долю "Сапсанов" приходится более 45% пассажиропотока. В пиковые периоды они делают здесь до 30 рейсов, перевозя в среднем по 15 тыс. пассажиров. Также назначаются сдвоенные поезда. Пресс-служба ОАО "РЖД"

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Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"