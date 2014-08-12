"Поезд Дружбы" свяжет Санкт-Петербург и Минск во время осенних каникул

После этого поезд сменит нумерацию на №249/250 и продолжит курсировать по отдельным датам с конца декабря 2024 года по ноябрь 2025 года.

Во время осенних школьных каникул между Санкт-Петербургом и Минском будет курсировать поезд №251/252 "Поезд Дружбы". Состав отправится с Витебского вокзала в Санкт-Петербурге 25, 31 октября и 6 ноября в 20:45 и прибудет в столицу Беларуси на следующий день в 11:14.

В обратном направлении поезд отправится из Минска 26 октября, а также 1 и 7 ноября в 19:15, прибывая в Санкт-Петербург на следующие сутки в 09:07.

После этого поезд сменит нумерацию на №249/250 и продолжит курсировать по отдельным датам с конца декабря 2024 года по ноябрь 2025 года.

Маршрут "Поезда Дружбы" включает остановки в ряде городов на территории России и Беларуси. В России поезд остановится на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель. В Беларуси — в Витебске, Орше, Толочине, Крупках, Борисове, Жодино и Смолевичах.

В декабре поезд "Аврора" возобновит свое движение между Москвой и Петербургом.

Фото: ОЖД