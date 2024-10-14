В декабре поезд "Аврора" возобновит свое движение между Москвой и Петербургом

Продолжительность путешествия на новом поезде составит примерно 5,5 часа.

Российские железные дороги (РЖД) начали продажу билетов на поезд "Аврора", который возобновит свое движение между Москвой и Петербургом с 19 декабря. Первый рейс запланирован на 13:50 в обоих направлениях.

Из Москвы поезд прибудет в Петербург в 19:15, а в обратном направлении в 19:40. Обновленный состав включает 15 двухэтажных вагонов, оборудованных местами для сидения различной компоновки, а также специальными местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, спальными вагонами и вагоном-бистро.

"Аврора" совершала поездки между двумя крупнейшими городами России с 1963 по 2010 годы. Продолжительность путешествия на новом поезде составит примерно 5,5 часа.