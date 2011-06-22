Поезд из Петрозаводска будет доставлять пассажиров в Петербург на час быстрее

Кроме того, поезд сменит свой номер: он будет называться 111/112.

Теперь ночной поезд, курсирующий между Петрозаводском и Петербургом по пятницам и воскресеньям, будет доставлять пассажиров в Северную столицу на час быстрее.

Как сообщает компания "Петрозаводск транспортный", поезд теперь будет прибывать на Ладожский вокзал не в 06:24, как раньше, а в 05:30. Кроме того, поезд сменит свой номер: он будет называться 111/112.

Таким образом, путешествие из Петрозаводска в Петербург станет еще комфортнее и быстрее.

Ранее мы сообщили о том, что на маршруте поезда Петербург — Белгород временно отменены три остановки.

Фото: АО "ФПК"