На маршруте поезда Петербург — Белгород временно отменены три остановки

Пассажиры, чьи билеты включают станции, на которых отменены остановки, могут вернуть их без дополнительных сборов и плат

Пассажирский поезд, следующий из Петербурга в Белгород, не будет делать остановки на трех станциях в Курской области. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Изменения коснутся поездов № 203/204, отправляющихся из Петербурга с 13 по 31 октября, и из Белгорода с 15 по 31 октября. В этот период поезд не будет останавливаться на станциях Михайловский Рудник, Льгов-Киевский и Курчатов. Информация об изменениях будет сообщена пассажирам посредством смс-сообщений.

Пассажиры, чьи билеты включают станции, на которых отменены остановки, могут вернуть их без дополнительных сборов и плат, отметили в ФПК.

Фото: Telegram / ФПК. Лучше поездом!