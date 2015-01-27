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По инициативе петербургских чиновников могут появиться льготные тарифы на "Сапсан"
Сегодня, 20:24
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По инициативе петербургских чиновников могут появиться льготные тарифы на "Сапсан"

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С вопросом о стоимости билета на "Сапсан" обратилась депутат Ирина Иванова. По ее словам, его цена "иногда "кусается".

Депутаты Петербурга и городской комитет по туризму намерены обратиться в Госсовет по туризму с вопросом о введении льготного тарифа для поездок на "Сапсане". Об этом заявила врио главы ведомства Нана Гвичия, пишет 26 августа "Фонтанка"

С вопросом о стоимости билета на "Сапсан" обратилась депутат Ирина Иванова. По ее словам, его цена "иногда "кусается".

Петербургские чиновники уже поднимали тему доступности двух столиц вместе с московскими коллегами. Переговоры привели к тому, что "Аэрофлот" запустил авиационные шаттлы. 

В руководстве "Сапсана" говорят, что спрос рождает предложение. С другой стороны, должен быть мониторинг ценовой политики, чтобы цены были доступными для семей.

Нана Гвичия, врио главы комитета по туризму Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в РЖД не зафиксирован отток пассажиров после запуска авиашаттлов Москва — Петербург. 

Фото: Piter.TV

Теги: комитет по туризму, сапсан, стоимость билета
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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