В РЖД на зафиксирован отток пассажиров после запуска авиашаттлов Москва — Петербург

Группа "Аэрофлот" начала работу авиашаттлов между Москвой и Петербургом с 1 июня, с интервалом рейсов 15-30 минут. РЖД утверждает, что высокие показатели работы поездов "Сапсан" сохранились.

Российские железные дороги (РЖД) не зафиксировали отток пассажиров поездов "Сапсан" между Москвой и Петербургом после запуска авиашаттлов на этом маршруте. Наоборот, они отмечают рост перевозок. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа "Аэрофлот" начала работу авиашаттлов между Москвой и Петербургом с 1 июня, с интервалом рейсов 15-30 минут. РЖД утверждает, что высокие показатели работы поездов "Сапсан" сохранились. Предложение мест увеличилось на 19% по сравнению с июнем 2023 года. Населенность поездов осталась на уровне прошлого года - 97%. Спрос на перевозки поездами "Сапсан" продолжает расти.

За первые шесть месяцев 2024 года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В июне рост составил 20,4%. Показатель приближается к полумиллиону пассажиров в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что на ВСМ Москва – Петербург выделено более 34 млрд рублей.

Фото: Piter.TV