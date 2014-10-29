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Собянин: на ВСМ Москва – Петербург выделено более 34 млрд рублей
Сегодня, 14:04
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Собянин: на ВСМ Москва – Петербург выделено более 34 млрд рублей

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Строительные работы будут проводиться без приостановки движения поездов.

На реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по маршруту Москва – Санкт-Петербург выделено 34,1 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что наиболее сложной задачей является создание участка от Ленинградского вокзала до Алабушево.

Строительные работы будут проводиться без приостановки движения поездов. В столице предусмотрены четыре остановки для поездов на этом маршруте, что делает необходимым обновление инфраструктуры четырех новых вокзалов: Зеленоград – Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал.

Ранее мы сообщили о том, что в  июле и августе запустят сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"

Теги: всм, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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