Собянин: на ВСМ Москва – Петербург выделено более 34 млрд рублей

Строительные работы будут проводиться без приостановки движения поездов.

На реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по маршруту Москва – Санкт-Петербург выделено 34,1 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что наиболее сложной задачей является создание участка от Ленинградского вокзала до Алабушево.

Строительные работы будут проводиться без приостановки движения поездов. В столице предусмотрены четыре остановки для поездов на этом маршруте, что делает необходимым обновление инфраструктуры четырех новых вокзалов: Зеленоград – Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал.

Ранее мы сообщили о том, что в июле и августе запустят сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"