Авиационные шаттлы между Петербургом и Москвой запустили 1 июня

"Аэрофлот" и "Россия" будут выполнять до 72 рейсов в сутки по маршруту.

Авиакомпания "Россия" запустила 1 июня шаттлы между Петербургом и Москвой. Программа полетов внедрена совместно с аэропортами Шереметьево, Внуково и Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Аэрофлот" и "Россия" будут выполнять до 72 рейсов в сутки по маршруту. В пиковые часы интервалы составят 15 минут. Перелетами "России" между Москвой и Петербургом смогут воспользоваться до 11,8 тыс. пассажиров.

Новый продукт предполагает максимальное сокращение присутствия путешественников в аэропорту. Организованы отдельные стойки регистрации, которые расположены близко ко входу в здание аэровокзала. Те, кто зарегистрировались на рейсы онлайн, проходят сразу в зону предполетного досмотра.

В зоне досмотра путешественники "Шаттла" получают приоритетную очередь. Передвижение в терминалах аэропортов устроено таким образом, чтобы обеспечить минимальные затраты времени. Гейт вылета – один из ближайших. Регистрация на такие рейсы заканчивается за 30 минут до вылета. Пресс-служба авиакомпании "Россия"

Участники программы могут бесплатно обменять билеты в рамках тарифа, чтобы вылететь другим рейсом в течение 12 часов до или после первоначального времени.

Ранее мы рассказывали о том, что из Петербурга в Тегеран запустили прямые рейсы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)