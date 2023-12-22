Из Петербурга в Тегеран запустили прямые рейсы

Самолеты будут вылетать из Пулково каждый четверг.

Авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые рейсы между Петербургом и Тегераном. Первый самолет отправился в пункт назначения 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут отправляться по четвергам. Из Пулково самолеты вылетают в 08:35, прибытие в Тегеран – в 13:40 по местному времени. В обратном направлении самолеты отправляются в 14:40, прибытие в Пулково – в 19:05.

Отметим, что перевозчик запустил прямые рейсы из Москвы в Тегеран. Самолеты будут отправляться из Шереметьево. Первый рейс запланирован на 31 мая.

Пассажиры будут летать на самолетах на Boeing 737-800 и Airbus A321neo.

Ранее мы писали, что "Аэрофлот" запустит прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком.

Фото: Piter.tv