"Аэрофлот" запустит прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком

Самолеты будут летать с 16 июня.

Между Петербургом и Владивостоком будут летать прямые рейсы. Компания "Аэрофлот" открывает продажу билетов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полеты будут выполняться в разгар летнего сезона. Самолеты будут летать с 16 июня. Пассажиров будут перевозить на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.

Еженедельно будут летать три рейса по маршруту Петербург – Владивосток – Петербург: по средам, пятницам и воскресеньям.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга требует от Пулково обезопасить перелеты от птиц.

Фото: Piter.tv