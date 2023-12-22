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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком
Сегодня, 10:11
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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком

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Самолеты будут летать с 16 июня.

Между Петербургом и Владивостоком будут летать прямые рейсы. Компания "Аэрофлот" открывает продажу билетов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. 

Полеты будут выполняться в разгар летнего сезона. Самолеты будут летать с 16 июня. Пассажиров будут перевозить на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.

Еженедельно будут летать три рейса по маршруту Петербург – Владивосток – Петербург: по средам, пятницам и воскресеньям.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга требует от Пулково обезопасить перелеты от птиц.

Фото: Piter.tv

 

Теги: авиаперелеты, аэрофлот, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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