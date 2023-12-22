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Прокуратура Петербурга требует от Пулково обезопасить перелеты от птиц
Сегодня, 18:45
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Прокуратура Петербурга требует от Пулково обезопасить перелеты от птиц

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ООО "Воздушные ворота Северной столицы" не проводит весь необходимый комплекс мер по контролю за орнитологической обстановкой для предупреждения столкновения самолетов с птицами.

В Петербурге по иску транспортного прокурора суд обязал оператора Пулково обеспечить безопасность полетов. Об этом 13 мая рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 

Городская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в аэропорту Петербурга. Установлено, что ООО "Воздушные ворота Северной столицы" не проводит весь необходимый комплекс мер по контролю за орнитологической обстановкой для предупреждения столкновения самолетов с птицами.

С целью обязать оператора аэропорта в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу установить оборудование для проведения радиолокационных системных наблюдений, обеспечивающих контроль за орнитологической обстановкой, прокурор обратился в суд. 

Пресс-служба транспортной прокуратуры Петербурга

Московский районный суд города сегодня удовлетворил исковые требования транспортного прокурора Петербурга в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее на Piter.TV: прокуратура проверит задержку рейса в Пулково из Петербурга в Москву. 

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, санкт-петербургская транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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