Прокуратура Петербурга требует от Пулково обезопасить перелеты от птиц

В Петербурге по иску транспортного прокурора суд обязал оператора Пулково обеспечить безопасность полетов. Об этом 13 мая рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Городская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в аэропорту Петербурга. Установлено, что ООО "Воздушные ворота Северной столицы" не проводит весь необходимый комплекс мер по контролю за орнитологической обстановкой для предупреждения столкновения самолетов с птицами.
С целью обязать оператора аэропорта в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу установить оборудование для проведения радиолокационных системных наблюдений, обеспечивающих контроль за орнитологической обстановкой, прокурор обратился в суд.
Пресс-служба транспортной прокуратуры Петербурга
Московский районный суд города сегодня удовлетворил исковые требования транспортного прокурора Петербурга в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее на Piter.TV: прокуратура проверит задержку рейса в Пулково из Петербурга в Москву.
Фото: Piter.TV
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