На 8 марта назначены дополнительные "Сапсаны" между Петербургом и Москвой

Это связано с высоким спросом на эти направления.

В связи с высоким спросом на "Сапсаны" между Москвой и Петербургом 8 марта, на эту дату назначены дополнительные поезда. Об этом рассказали в пресс-службе АО "РЖД" 1 марта.

Из Москвы в Петербург отправятся составы №786 (7 марта в 21:00, без остановок) и №766 (8 и 9 марта в 11:40, без остановок).

Из Петербурга в Москву назначен "Сапсан" №763 отправлением 7, 8 и 9 марта в 11:00 (без остановок).

За счет сдвоенных составов также увеличиваем число мест в поездах №777 отправлением 10 марта и №754 – 11 марта. Пресс-служба АО "РЖД"

Ранее на Piter.TV: секрет выгодной покупки билета на "Сапсан" раскрыли в РЖД.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"