Секрет выгодной покупки билета на "Сапсан" раскрыли в РЖД

Цена стартует от 2400 рублей за билет, если приобретать его за 90 суток до поездки.

Начальник дирекции скоростного сообщения "Российских железных дорог" (РЖД) Антон Петров поделился в беседе с "РИА Новости" секретом, как выгодно купить билет на поезд "Сапсан". Как утверждает руководитель, наиболее выгодная цена на билет будет предложена при его покупке заранее.

Цена стартует от 2400 рублей за билет, если приобретать его за 90 суток до поездки. Однако, даже за 10 суток перед отъездом, можно найти билет по приемлемой цене на невостребованные дни, такие как вечер субботы или утро воскресенья.

Петров также отметил, что в течение года РЖД проводит различные тарифные акции. Они приурочены к особым датам, таким как Новый год, 8 марта, День защитника Отечества и другие праздники. Это также становится отличной возможностью приобрести билеты на поезд "Сапсан" по более выгодной цене.

Ранее в Кремле заявили о согласовании ВСМ Москва-Петребург.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД