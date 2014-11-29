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Дополнительные поезда запущены на маршруте Петербург — Пермь
Сегодня, 16:45
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Дополнительные поезда запущены на маршруте Петербург — Пермь

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Маршрут пройдет через Глазов, Киров, Вологду и Череповец.

На Свердловской железной дороге в преддверии ноябрьских праздников назначили дополнительные поезда №№246/245 между Пермью и Петербургом. В пресс-службе ОАО "РЖД" отмечается, что маршрут пройдет через Глазов, Киров, Вологду и Череповец. 

Отправление из Северной столицы запланировано на 28 октября в 17:05, а прибытие в Пермь – 30 октября в 08:50. Выезд из Перми будет 30 октября в 21:05, состав приедет в Петербург 1 ноября в 10:25. Время указано местное для каждого города. 

Ранее на Piter.TV: летом перевозки пассажиров "Сапсанами" между Москвой и Петербургом выросли на 11%. 

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Теги: оао ржд, пермь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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