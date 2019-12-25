Самое популярное направление в рождественские и новогодние праздники у петербуржцев – Эстония.

Во вторник, 21 декабря, в пресс-службе АО "Евролайнс" (Lux Express) сообщили, что петербуржцы стремятся уехать на Рождество и Новый год в соседние страны. На многие автобусы уже нет билетов, а каждый десятый автобус Lux Express на маршрутах между Петербургом и соседними странами будет заполнен на рождественские и новогодние каникулы.

В компании уточнили, что с 24 декабря по 9 января полностью выкуплены билеты почти на 20 автобусных рейсов. Самым популярным направлением в праздники стала Эстония. Более, чем половина пассажиров из Петербурга, отправится в Таллин. Около 10% пассажиров проведут каникулы в Хельсинки, Нарве и Минске. Около 7% отправятся в Йыхви. Также выделяются города Силламяэ, Рига, Котка, Тарту, Пярну и белорусский Полоцк.

Первый петербургский рейс Lux Express на рождественские и новогодние праздники полностью продали 12 декабря.

Пока автобусами Lux Express между Санкт-Петербургом и городами Эстонии, Финляндии и Республики Беларусь могут воспользоваться только граждане России и этих стран, которым законодательно разрешено пересечение наземной границы. Поездки с туристическими целями через наземные таможенные пункты пропуска на данный момент запрещены. напомнили в пресс-службе компании

Фото: пресс-служба Lux Express