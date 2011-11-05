Более 250 км дорог отремонтировали в Петербурге

Таким образом, план строительства и ремонта дорог в городе был выполнен более чем на 100%.

В Северной столице подошёл к концу дорожно-строительный сезон 2023 года. В ходе мероприятий более 250 километров улиц и магистралей в нормативное состояние. Свыше половины километража (150 км) были отремонтированы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Таким образом, план строительства и ремонта дорог в городе был выполнен более чем на 100%. Значимым "дорожным" достижением года стало обновление дорог по "сквозным" маршрутам. Асфальт был полностью обновлен на Арсенальной, Выборгской, Ушаковской и Пироговской набережных, а также на Приморском проспекте. Теперь эти участки позволяют автовладьцам безопасно перемещаться практически без заторов.

Полностью выполнены работы по замене дорожного полотна, обновлению тротуаров и бордюров на Витебском, Ленинском и Литейном проспектах, Песочном шоссе и части Московского проспекта. Отремонтированы Дизельный проезд и Корабельная улица. Завершены конструкции двух эстакадных съездов у "Лахта Центра": они обеспечивают проезд к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина. Наконец, закончено строительство Шуваловского проспекта на участке от Камышовой до Планерной улицы.

Сейчас дорожники трудятся на Петрозаводском шоссе, проспекте Крузенштерна. Уже начато строительство Южной широтной магистрали. В ближайшем будущем планируется возобновление движения на Московско-Дунайской развязке.

Фото: Правительство Петербурга