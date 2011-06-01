Смольный сможет выдавать гранты на ИИ и БПЛА

По мнению авторов инициативы, две указанные отрасли сейчас нуждаются в финансовой поддержке со стороны властей.

В среду, 13 декабря, депутаты Северной столицы одобрили законопроект, который подразумевает выделение грантов на исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

По мнению авторов инициативы, две указанные отрасли сейчас нуждаются в финансовой поддержке со стороны властей. Медицинские и робототехнические компании оказались наиболее активными заявителями на получение грантов.

Напомним, что раннее в ЗАкСе уже был принят ряд законов, включающих научно-производственную деятельность в области робототехники, а также технологий на основе ИИ и БПЛА, в список приоритетных направлений.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга разрешил тратить маткапитал на профобучение родителей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)