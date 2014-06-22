ЗакС Петербурга разрешил тратить маткапитал на профобучение родителей

Это касается регионального материнского капитала.

Депутаты ЗакСа 13 декабря единогласно поддержали изменения в Социальном кодексе Петербурга, которые дают право использовать региональный материнский капитал на профессиональное образование или переподготовку родителей.

Как отметил председатель ЗакСа Александр Бельский, маткапитал можно будет потратить на получение новой специальности и в будущем найти перспективную вакансию.

Размер регионального материнского капитала в Петербурге в 2023 году составляет 194,2 тысячи рублей. Получить его могут семьи, в которых воспитываются трое и больше детей. Тратить сертификаты помимо обучения можно на ремонт или строительство жилья, медицинскую помощь для ребенка, покупку автомобиля, а также ДМС для ребенка.

Ранее петербургские депутаты предлагали продлить выплату пособий на детей до 18 лет. Данные поправки представили депутаты Александр Ржаненков и Денис Четырбок. По их мнению, выплаты несправедливо прекращать по достижении детьми 17 лет, так как в соответствии с Семейным кодексом РФ ребёнком считается лицо, не достигшее 18 лет.

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