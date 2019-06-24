Беглов утвердил закон об использовании материнского капитала на ДМС для ребенка

Право на эту дополнительную меру социальной поддержки имеют семьи при рождении третьего ребенка, проживающие в Северной столице.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 октября.

Теперь средства материнского капитала можно направлять на оплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование ребенка и получение ребенком платных медицинских услуг. Право на эту дополнительную меру социальной поддержки имеют семьи при рождении третьего ребенка, проживающие в Северной столице.

Напомним, что на данный момент размер материнского капитала составляет 194 тыс. рублей.

Соответствующий законопроект приняли депутаты ЗакСа 27 сентября.

Фото: Piter.TV