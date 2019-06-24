Беглов утвердил закон об использовании материнского капитала на ДМС для ребенка

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 октября.
Теперь средства материнского капитала можно направлять на оплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование ребенка и получение ребенком платных медицинских услуг. Право на эту дополнительную меру социальной поддержки имеют семьи при рождении третьего ребенка, проживающие в Северной столице.
Напомним, что на данный момент размер материнского капитала составляет 194 тыс. рублей.
Соответствующий законопроект приняли депутаты ЗакСа 27 сентября.
Фото: Piter.TV
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