ЗакС Петербурга разрешил тратить региональный маткапитал на ДМС и платную медицину

Средства маткапитала можно будет тратить на лечение детей в медицинских организациях, расположенных и в других регионах России.

Петербургские депутаты окончательно приняли законопроект, который позволит тратить региональный материнский капитал на добровольное медицинское страхование (ДМС) ребёнка и платные медицинские услуги. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

В ходе обсуждения проекта депутаты предлагали снять все ограничения и позволить родителям самостоятельно выбирать, куда тратить средства. Однако авторы закона от "Единой России" посчитали, что помощь должна быть адресной.

Средства маткапитала можно будет тратить на лечение детей в медицинских организациях, расположенных и в других регионах России.

Региональный маткапитал в Петербурге выплачивают при рождении или усыновлении третьего ребёнка. На данный момент размер материнского капитала составляет 194 тысячи рублей.

В августе за мошенничество с маткапиталом петербурженку приговорили к условному сроку.

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