В Петербурге к концу 2024 года разработают схему движения для езды без пробок

Речь идет о разработке Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД).

В Петербурге к ноябрю 2024 года разработают новую Комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД). Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 29 января.

Целью КСОДД стали повышение безопасности движения на дорогах и снижение количества аварийно-опасных участков, доли перегруженных участков, негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

В рамках работ проведут анализ существующей дорожно-транспортной ситуации: мониторинг затронет почти 100 ключевых транспортных узлов на территории Петербурга. Информацию соберут с помощью систем GLS или ГЛОНАСС. По результатам сформируют паспорт КСОДД.

На основе новой схемы в городе будет вестись разработка ежегодных программ мероприятий по организации дорожного движения.

Ранее мы рассказывали о том, что новую схему петербургского метро начнут размещать на станциях с 30 января.

Фото: Piter.TV