Новую схему петербургского метро начнут размещать на станциях с 30 января

Обновленная схема во всех поездах метро будет размещена в течение месяца.

С завтрашнего дня, 30 января, в метро Петербурга начнут размещать новую схему. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, на схеме добавили тактовые маршруты пригородных электропоездов в направлении с Балтийского вокзала до Красного Села и Ораниенбаума, и с Витебского – до Павловска. Кроме того, появятся маршруты городских автобусов №№39 и 39Э (от станции "Московская" до аэропорта Пулково), нового аэроэкспресса №82Э (метро "Проспект Ветеранов" — Пулково).

Обновленная схема во всех поездах метро будет размещена в течение месяца.

Ранее мы рассказывали о том, что трамвай №30, который запускали на время ремонта "Ладожской", сохранит свой маршрут.

Фото: Piter.TV; пресс-служба Смольного