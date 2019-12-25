Задержаны мигранты-таксисты, похитившие более миллиона рублей у нетрезвого петербуржца

Они отобрали телефон и совершили перевод через мобильный банк.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий 11 мая полиция задержали двух мигрантов из Средней Азии. Они подозреваются в краже имущества и денежных средств с карты 35-летнего уроженца Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ночь на 28 апреля один из злоумышленников, подрабатывая таксистом, вызвался подвезти до дома 35-летнего посетителя ночного бара в Мучном переулке. В ходе поездки в автомобиль к частнику сел его земляк, который попросил у нетрезвого пассажира мобильный телефон, заставив при этом его разблокировать.

Пассажир обратил внимание, что неизвестный осуществляет переводы через мобильный банк и потребовал отдать телефон. Тогда мигранты вытащили мужчину из машины, забрав мобильный телефон и золотую цепочку. Ущерб превысил 1,1 миллион рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Если Вы или Ваши близкие пострадали от действий указанных лиц, МВД просит сообщить по телефону: (812)573-59-02 либо 112.

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Фото: Piter.tv; МВД