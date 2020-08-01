Горельефы русалок на доме Николаевых в очередной раз осквернили вандалы

На лицах красавиц опять появились "слезы".

Вандалы по-прежнему не могут забыть лица русалок, высеченных на доме Николаевых в Петербурге. Горельефы испортили второй раз за лето, нарисовав на них слезы и надписи с помощью краски. Об этом стало известно Piter.TV.

Отметим, что хулиганы уделяют внимание архитектурному объекту с 2017 года: тогда одной из русалок оторвали голову. Спустя год часть горельефа и вовсе пропала, но ее удалось найти на Садовой улице.

Наконец, злоумышленники уродовали лица сказочных девушек еще 2 раза за 2020 год - 13 января и 16 июля.

Ранее мы рассказали о том, что коня на Аничковом мосту отреставрировали после налета вандалов.

Видео: Piter.TV