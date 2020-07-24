Коня на Аничковом мосту отреставрировали после налета вандалов

Неизвестные повредили поводья уздечки скульптуры.

Коня на Аничковом мосту, которого повредили вандалы, отреставрировали.

О повреждении поводьев стало известно 15 июня. Специалисты соединили деформированные поводья уздечки скульптуры работы Петра Клодта. Аварийная реставрация провели на средства музея. Реставраторы выяснили, что вандалы вырвали повод из авторского крепежа, который был поврежден с применением механической силы, и повис на втором креплении. Так, специалисты решили сохранить авторский способ соединения, заменив крепеж на такой же новый. Второй исторический крепеж сохранить не удалось.

Ранее мы писали, что поводья у скульптуры коней на Аничковом мосту разорвали "предыдущие" вандалы.

Видео: Piter.TV