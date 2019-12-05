Поводья у скульптуры коней на Аничковом мосту разорвали "предыдущие" вандалы

Выяснилось, что на скульптуру "покушались" не первый раз.

Реставраторы зафиксировали расхождение поводьев на скульптуре Клодта на Аничковом мосту еще до того, как ее "оседлали" вандалы. Об этом сообщила пресс-служба Музея Городской Скульптуры.

Ранее на скульптуру было составлено реставрационное задание, после того, как специалисты провели плановую промывку в начале июня 2020. Накануне стало известно о том, что в ночь с 14 на 15 июня на одного из клодтовских коней забралась группа неизвестных и распивала спиртные напитки, однако, как оказалось, скульптура была повреждена раньше другими вандалами. Действия последних злоумышленников лишь усугубили ситуацию.

Также на днях пострадали грифоны на Банковском мосту. Повреждения от глубоких царапин будет не восстановить. Скульптура не год назад вернулась с реставрации.

Видео: Piter.TV