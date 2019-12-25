Коней осмотрят или сегодня вечером, или завтра утром.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что в Петербурге одного из коней Клодта на Аничковом мосту повредили хулиганы. Об этом сообщили в пресс-службе Музея городской скульптуры.

О вандалах, которые пытались испортить скульптуры сообщили неравнодушные горожане. Правоохранители прибыли к Аничковому мосту и подтвердили наличие повреждений. Мобильный корреспондент Piter.TV выяснил, что хулиганы повредили поводья.

Отмечается, что в ближайшее время реставраторы направятся на место происшествия. Предполагается, что коней осмотрят или сегодня вечером, или завтра утром.

Ранее мы сообщали о том, что принимать заявления на визу в Эстонию начнут не раньше 1 июля.

Фото:википедия, Piter.TV