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Одного из коней Клодта на Аничковом мосту повредили хулиганы
Сегодня, 16:34
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IRINA_CHALKINA

Одного из коней Клодта на Аничковом мосту повредили хулиганы

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Коней осмотрят или сегодня вечером, или завтра утром.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что в Петербурге одного из коней Клодта на Аничковом мосту повредили хулиганы. Об этом сообщили в пресс-службе Музея городской скульптуры.

О вандалах, которые пытались испортить скульптуры сообщили неравнодушные горожане. Правоохранители прибыли к Аничковому мосту и подтвердили наличие повреждений. Мобильный корреспондент Piter.TV выяснил, что хулиганы повредили поводья. 

Отмечается, что в ближайшее время реставраторы направятся на место происшествия. Предполагается, что коней осмотрят или сегодня вечером, или завтра утром.

Ранее мы сообщали о том, что принимать заявления на визу в Эстонию начнут не раньше 1 июля.

Фото:википедия, Piter.TV

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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