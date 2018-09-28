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Вандалы снова испортили лица на горельефе дома Николаевых на Садовой
Сегодня, 15:59
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Вандалы снова испортили лица на горельефе дома Николаевых на Садовой

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Русалкам нарисовали слезы и татуировки на лице.

Горельефы с лицами девушек на доме Николаевых вновь пострадали от рук вандалов. Неизвестные раскрасили их лица краской. Об этом рассказал Telegram-канал "812". 

Дом расположен на пересечении Садовой улицы и Мучного переулка. Архитектурное убранство дома не дает покоя вандалам. 

В 2017-м году неизвестные отломали часть головы русалки, а других облили краской. В 2018-м году композиция "потеряла" одно из лиц, позже его нашли. А в этом году русалке пририсовали слезы

Ранее Piter.TV рассказал о том, что Каменноостровский и Ушаковский мосты потеряли "лавры" на перильном ограждении. 

Фото: @times812 / Telegram 

Теги: барельеф, горельеф, дом николаевых, лицо русалки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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