Каменноостровский и Ушаковский мосты потеряли "лавры" на перильном ограждении

Детали планируют вернуть на место до конца года.

На перильном ограждении на Каменноостровском мосту в Петербурге "потерялся" декоративный элемент. Об этом сообщил читатель Piter.TV. Как мы выяснили в СПб ГБУ "Мостотрест", деталь отсутствует уже около месяца. В результате нашей беседы на место выехали специалисты.

Мост соединяет Аптекарский и Каменные острова через Малую Невку. Как видно на кадрах, один из лавров на ограждении отсутствует. На месте остались следы от поломки.

Возможно, кто-то врезался или велосипедом могли зацепить. отметили в пресс-службе "Мостотреста"

Как удалось узнать, такая же ситуация произошла и на Ушаковском мосту, который также проходит вдоль Каменноостровского проспекта. В данном случае деталь осталась на месте "преступления". Ее забрали сотрудники аварийной службы. Деталь приварят обратно и подкрасят.

Так как на Каменноостровском мосту детали не осталось (видимо, ее кто-то забрал), в дело придется вступить специалистам отдела художественной обработки по обработке металлов. У них есть формы по отливке таких деталей.

Мы надеемся, что до конца года все детали на место вернем. подвели итоги в пресс-службе "Мостотреста".

Сейчас с 4 июля на Каменноостровском мосту ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия. Они завершатся 3 августа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ремонт Биржевого моста отложили на неопределенный срок.

Видео и фото: Piter.TV