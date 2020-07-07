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Каменноостровский и Ушаковский мосты потеряли "лавры" на перильном ограждении

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Детали планируют вернуть на место до конца года.

На перильном ограждении на Каменноостровском мосту в Петербурге "потерялся" декоративный элемент. Об этом сообщил читатель Piter.TV. Как мы выяснили в СПб ГБУ "Мостотрест", деталь отсутствует уже около месяца. В результате нашей беседы на место выехали специалисты. 

Мост соединяет Аптекарский и Каменные острова через Малую Невку. Как видно на кадрах, один из лавров на ограждении отсутствует. На месте остались следы от поломки. 

Возможно, кто-то врезался или велосипедом могли зацепить. 

отметили в пресс-службе "Мостотреста"

Как удалось узнать, такая же ситуация произошла и на Ушаковском мосту, который также проходит вдоль Каменноостровского проспекта. В данном случае деталь осталась на месте "преступления". Ее забрали сотрудники аварийной службы. Деталь приварят обратно и подкрасят. 

Так как на Каменноостровском мосту детали не осталось (видимо, ее кто-то забрал), в дело придется вступить специалистам отдела художественной обработки по обработке металлов. У них есть формы по отливке таких деталей.

Мы надеемся, что до конца года все детали на место вернем.

подвели итоги в пресс-службе "Мостотреста".

Сейчас с 4 июля на Каменноостровском мосту ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия. Они завершатся 3 августа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ремонт Биржевого моста отложили на неопределенный срок. 

Видео и фото: Piter.TV 

Теги: архитектура, каменноостровский мост, мостотрест, ограда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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