Президент Союза архитекторов Петербурга призвал сделать весь город похожим на обновленный Невский проспект

При этом он подчеркнул, что развитие должно идти собственным путем: пусть это будет не так, как в Москве, но похоже.

Во вторник, 15 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал исторический квартал вокруг церкви Петра и Павла на Невском проспекте. В рамках городской программы капитального ремонта фасадов и крыш здесь завершились работы по обновлению зданий XVIII–XIX веков. Отмечалось, что строители справились с задачей на год раньше запланированного срока.

Президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга и Ленобласти, генеральный директор Музея истории города Владимир Григорьев сообщил "Вечернему Санкт-Петербургу", что это событие имеет большое значение не только для жителей главной улицы, но и для всех петербуржцев. Он пояснил, что Невский проспект является самой красивой улицей Петербурга, с которой у многих связаны сильные воспоминания, поэтому горожанам хотелось бы видеть в таком состоянии всю Северную столицу.

По словам Григорьева, он хотел бы, чтобы все дома были отремонтированы, а дворы – благоустроены. Архитектор предложил несколько расширить тротуары, чтобы создать больше пространства для прогулок. При этом он подчеркнул, что развитие должно идти собственным путем: пусть это будет не так, как в Москве, но похоже.

Владимир Григорьев добавил, что основные усилия необходимо прикладывать к сохранению первозданной красоты Петербурга. Он заявил, что город должен сиять, назвав его одним из самых прекрасных или даже самым красивым и великолепным по своей архитектуре городом мира, который всегда должен оставаться ухоженным, чистым и первозданно прекрасным.

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе Петербурга открыли обновленную набережную Охты и Слободской сад.

Фото: Правительство Петербурга