На Каменноостровском мосту до августа ограничат движение транспорта

Ограничения продлятся до начала августа.

В Петербурге на месяц ограничат движение по Каменноостровскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ремонт дорожного покрытия продлится с 4 июля по 3 августа. С 6 по 21 июля работы будут проводиться только с 23:00 до 07:00.

Кроме того, с 6 июля по 20 июля будет ограничено движение по улице Коммуны от улицы Химиков до Ириновского проспекта. Движение транспорта будет поэтапно закрываться в ночное время с 15 июля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Васильевского острова переживают за ремонт исторической брусчатки.

Фото: Википедия