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На Каменноостровском мосту до августа ограничат движение транспорта
Сегодня, 17:05
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nadezhda_sib

На Каменноостровском мосту до августа ограничат движение транспорта

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Ограничения продлятся до начала августа.

В Петербурге на месяц ограничат движение по Каменноостровскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ремонт дорожного покрытия продлится с 4 июля по 3 августа. С 6 по 21 июля работы будут проводиться только с 23:00 до 07:00. 

Кроме того, с 6 июля по 20 июля будет ограничено движение по улице Коммуны от улицы Химиков до Ириновского проспекта. Движение транспорта будет поэтапно закрываться в ночное время с 15 июля. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Васильевского острова переживают за ремонт исторической брусчатки. 

Фото: Википедия

 

 

Теги: каменноостровский мост, ограничения в движении ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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