Мужчина предотвратил суицид на Каменноостровском мосту: видео

Проезжающий мимо водитель увидел тонущего в реке человека и бросился его спасать. Он вытащил незнакомца из ледяной воды и передал спасателям.

Днем, 31 марта, водитель спас тонущего человека в Малой Невке. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что некий мужчина прыгнул в воду с Каменноостровского моста. Быстрым течение его стало уносить от берега. В это время 31-летний водитель Андрей заметил тонущего человека. Он быстро выбежал из машины, разделся и прыгнул в воду. Герой вытащил незнакомца на берег и передал спасателям.

Мужчина отделался переохлаждением.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у Летнего сада в Неве утонул мужчина: видео.

Видео: источник в экстренных службах