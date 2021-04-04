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Мужчина предотвратил суицид на Каменноостровском мосту: видео

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Проезжающий мимо водитель увидел тонущего в реке человека и бросился его спасать. Он вытащил незнакомца из ледяной воды и передал спасателям.

Днем, 31 марта, водитель спас тонущего человека в Малой Невке. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что некий мужчина прыгнул в воду с Каменноостровского моста. Быстрым течение его стало уносить от берега. В это время 31-летний водитель Андрей заметил тонущего человека. Он быстро выбежал из машины, разделся и прыгнул в воду. Герой вытащил незнакомца на берег и передал спасателям. 

Мужчина отделался переохлаждением. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что у Летнего сада в Неве утонул мужчина: видео.

Видео: источник в экстренных службах

 

Теги: герои города, каменноостровский мост, нева, петербург, суицид
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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