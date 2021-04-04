Мужчина предотвратил суицид на Каменноостровском мосту: видео

Днем, 31 марта, водитель спас тонущего человека в Малой Невке. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Известно, что некий мужчина прыгнул в воду с Каменноостровского моста. Быстрым течение его стало уносить от берега. В это время 31-летний водитель Андрей заметил тонущего человека. Он быстро выбежал из машины, разделся и прыгнул в воду. Герой вытащил незнакомца на берег и передал спасателям.
Мужчина отделался переохлаждением.
Ранее на Piter.tv сообщили, что у Летнего сада в Неве утонул мужчина: видео.
Видео: источник в экстренных службах
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