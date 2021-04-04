У Летнего сада в Неве утонул мужчина: видео

У Летнего сада в Неве утонул 30-летний мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 4 апреля.
По словам свидетелей происшествия, молодой человек прыгнул в воду на спор. Крики о помощи услышал один из жителей города. Он бросился спасать утопающего, но не справился. Из-за холодной воды мужчина вернулся на берег и скрылся. Как отметил очевидец, который рыбачил неподалеку, мужчина утонул под Троицким мостом.
Сейчас спасатели осматривают акваторию реки. Решается вопрос по дальнейшим действиям.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Москве-реке найдено тело погибшего основателя группы "Звуки Му".
Видео: источник в экстренных службах
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