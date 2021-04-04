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У Летнего сада в Неве утонул мужчина: видео

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Со слов свидетелей, молодой человек прыгнул в воду на спор. Другой мужчина услышал крики о помощи и бросился спасать смельчака. Но операция не увенчалась успехом.

У Летнего сада в Неве утонул 30-летний мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 4 апреля.

По словам свидетелей происшествия, молодой человек прыгнул в воду на спор. Крики о помощи услышал один из жителей города. Он бросился спасать утопающего, но не справился. Из-за холодной воды мужчина вернулся на берег и скрылся. Как отметил очевидец, который рыбачил неподалеку, мужчина утонул под Троицким мостом.

Сейчас спасатели осматривают акваторию реки. Решается вопрос по дальнейшим действиям. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Москве-реке найдено тело погибшего основателя группы "Звуки Му".

Видео: источник в экстренных службах

Теги: нева, петербург, происшествия, утопленники
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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