У Летнего сада в Неве утонул мужчина: видео

Со слов свидетелей, молодой человек прыгнул в воду на спор. Другой мужчина услышал крики о помощи и бросился спасать смельчака. Но операция не увенчалась успехом.

У Летнего сада в Неве утонул 30-летний мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 4 апреля.

По словам свидетелей происшествия, молодой человек прыгнул в воду на спор. Крики о помощи услышал один из жителей города. Он бросился спасать утопающего, но не справился. Из-за холодной воды мужчина вернулся на берег и скрылся. Как отметил очевидец, который рыбачил неподалеку, мужчина утонул под Троицким мостом.

Сейчас спасатели осматривают акваторию реки. Решается вопрос по дальнейшим действиям.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Москве-реке найдено тело погибшего основателя группы "Звуки Му".

Видео: источник в экстренных службах